„Hier stößt ein Jahrhunderte alter Brauch auf Gunst und Wohlwollen in der Nachbarschaft“, sagt Abgeordneter Andreas Teufl von der FPÖ via Aussendung. Nachdem der Rechtsstreit mit einem Vergleich endete und so ein mögliches Urteil abgewendet wurde, fordern die Freiheitlichen Rechtssicherheit für die Salzburger Schützen: beispielsweise in Form einer Verordnung seitens der Landesregierung. „Bloße Bekenntnisse zur Tradition werden hier nicht genügen“, so Teufl. Sollte ein Beispiel geschaffen werden, könnte dies „das Ende jedweder Veranstaltung wie Kirtage, Open-Air-Konzerte oder Prozessionen einläuten“, meint der Landtagsabgeordnete. Für die FPÖ sei die Landesregierung jetzt gefordert.