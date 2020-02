In der Nacht auf den 21. Februar hatte das Quartett bei dem 26-Jährigen geläutet. Als er öffnete, drängten ihn die Männer in die Wohnung. Drei durchsuchten die Räume und stahlen etwas Bargeld sowie einige Habseligkeiten des Opfers, u.a. Handy und Kopfhörer. Der vierte hielt den 26-Jährigen in der Zwischenzeit mit einem Messer in Schach. Das Messer stammte aus der Wohnung des Überfallenen, die Täter haben es nicht selbst mitgebracht.