Nachdem elf Spitalsmitarbeiter in der Steiermark nach einem Ausflug zum Karneval von Venedig freiwillig in Quarantäne gegangen waren, muss nun auch das Universitätsklinikum St. Pölten mit einem reduzierten Personalstand auskommen. Denn wie die „Krone“ erfuhr, waren 50 Mitarbeiter des Krankenhauses ebenfalls am Wochenende in Italien gewesen. Knapp die Hälfte von ihnen konnte am Montag den Dienst nicht antreten.