Zentrale Trauerfeier wohl erst im März

Die Trauerhalle in Offenbach war bei der Beisetzung voll besetzt. Zahlreiche Menschen nahmen Abschied, Freunde und Angehörige verabschiedeten sich am geöffneten Sarg von der Frau. Ein 22-jähriges männliches Opfer wurde ebenfalls am Montag in Hanau bestattet. Die zentrale Trauerfeier für die Opfer des rassistisch motivierten Angriffs wird jedoch wohl erst im März stattfinden. Es werde erst abgewartet, bis auch das letzte Opfer beigesetzt oder übergeführt sei, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montag.