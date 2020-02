Faultiere in Costa Rica

Spätestens Sid, das legendäre Faultier aus Ice Age, hat Faultiere in die Niedlichkeitsliga katapultiert. In jedem Fall handelt es sich um faszinierende Tiere, deren Nachwuchs teils unfassbar niedlich dreinschaut und die sich nirgends besser beobachten lassen als in Costa Rica. Wenn man eines Faultiers ansichtig wird, kann man entspannen - so schnell laufen sie ja nicht weg. Und wenn man schon mal da ist, sollte man es auch nicht verpassen, die großartigen Aras in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten. Faultier-Fans zahlen für einen Flug nach Costa Rica durchschnittlich 825 Euro.