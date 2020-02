Mit 122 Stundenkilometern fegte Sturm Yulia in der Nacht auf Montag über Salzburg hinweg. Das Orkantief riss dabei 300 Quadratmeter eines Hausdaches in der Fürstallergasse weg. Mitten in der Nacht, gegen 3 Uhr, mussten die Floriani einrücken. „Das ist für uns absolut einzigartig, dass genau dasselbe Gebäude innerhalb so kurzer Zeit getroffen wird“, sagt Salzburgs Wohnbau-Chef Roland Wernik. Besonders heikel war die Lage wegen des starken Regens: Weil das Dach mit Zellstoffmaterial gedämmt wurde, bestand zudem das Risiko, dass sich das Material mit Wasser vollsagen würde. Die Floriani waren in der Nacht damit beschäftigt, einen Folgeschaden an der Wärmedämmung zu verhindern.