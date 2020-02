Der japanische Elektronikkonzern Sony hat am Montag - ursprünglich sollte die Vorstellung am wegen Coronavirus-Angst abgesagten Mobile World Congress in Barcelona erfolgen - sein neues Smartphone-Flaggschiff präsentiert. Das Xperia 1 II kommt mit 4K-OLED-Display, 5G-Mobilfunk und Dreifach-Kamera, bringt die in Sonys letzten Oberklassegeräten fehlende Kopfhörerklinke zurück und hat ein Display ohne „Notch“.