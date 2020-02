Seinen Haftausgang aus der Justizanstalt Wels nutzte ein 44-Jähriger um bei einer Faschingsfeier in Kirchrdorf teilzunehmen. Am Nachhauseweg wurde dr Führerscheinlose von Polizisten aufgehalten, doch er fuhr einfach weiter. In Micheldorf wurde er schließlich aufgefunden, ein Alkotest ergab 1,96 Promille.