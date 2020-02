Nach Artikeln der „Krone“ (auffällige Geldflüsse) und „profil“ (geplante Einstellungen von Verfahren) geht die Opposition in der Causa Eurofighter in die Offensive. Ex-SPÖ-Verteidigungsminister Doskozil ist empört (er hatte der Justiz nicht vertraut und selbst Betrugs-Anzeige gegen Flugzeughersteller Airbus erstattet), nun legen die Neos in Gestalt von Nikolaus Scherak und Douglas Hoyos nach. Ermittlungen würden behindert, sagen sie. Wohl aus politischen Motiven.