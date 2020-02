„Sie haben wirklich viel Moos am Dach, das ist gefährlich“, erklärte ein unbekannter Mann, der möglicherweise gezielt bei einer 92-jährigen St. Pöltnerin anläutete. Die Frau ließ den Mann in das Haus. Dort erklärte er ihr, dass er ihr das Dach professionell reparieren könne. 6000 Euro würde das aber kosten. Das war der Pensionistin dann doch zu teuer. Sie kündigte an, ihren Sohn um Rat zu fragen.