Gewürgt und mit Fäusten geschlagen

Ihrer Darstellung zufolge wurde die 25-Jährige einmal am Hals gepackt, gewürgt und mit Faustschlägen misshandelt, nachdem sie bereits zu Boden gestürzt war und wehrlos da lag. Ein anderes Mal verpasste ihr ihr Mann einen Schlag aufs rechte Auge, was eine Netzhautablösung zur Folge hatte. Bei anderer Gelegenheit bekam sie eine Glasflasche an den Kopf geworfen. Da sei er „ausgezuckt“, räumte der 38-Jährige ein: „Sie hat mich einfach deppert gemacht.“