Was passiert im Körper?

Amphetamine ähneln in ihrem Aufbau den körpereigenen Botenstoffen (Neurotransmitter) im Gehirn, welche für die elektrischen Impulse zur Informationsübertragung zwischen den Nervenzellen benötigt werden. Unter Einfluss der Droge entgleist das System und „feuert“ ununterbrochen. Ein massiver, künstlich erzeugter Stress beseitigt nicht nur Müdigkeit, Hunger- und Durstgefühl (an sich schon gefährlich), sondern treibt auch Puls und Blutdruck in die Höhe. Im Herzmuskel entstehen Schäden, die zunächst vernarben und dann funktionstüchtiges Gewebe verdrängen. Mit schwerer Atemnot und instabilem Kreislauf werden sie zum medizinischen Notfall.