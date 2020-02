Vor rund zehn Jahren, am 24. Mai 2010, haben Sie im Premier-League-Finale gegen James Wade Geschichte geschrieben. Als erster Dartsspieler haben Sie es geschafft, in einem Spiel zwei 9-Darter zu werfen. Ihre Erinnerungen?

Woran ich mich am meisten erinnere, ist, dass ich an diesem Abend die Dreifach-17 für den dritten 9-Darter verpasst habe, und das Publikum mich mit Buhrufen zum Lachen gebracht hat. Ich liebte dieses Spiel - und James hat an diesem Abend auch gut gespielt.