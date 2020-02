Israel hat aus Sorge vor einer Verbreitung des Coronavirus Läufern aus dem Ausland die Teilnahme am Marathon in Tel Aviv untersagt. Ursprünglich hätten am Freitag rund 3.000 Ausländer an der Sportveranstaltung teilnehmen sollen, bestätigte eine Sprecherin der Stadt Tel Aviv am Montag. Knapp 1.000 Läufer aus Asien hätten bereits abgesagt, weil Israel Bürgern von dort derzeit die Einreise verbiete.