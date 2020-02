Trump forderte, dass Apple 5G-Netz aufbaut

Trump möchte nun am liebsten die Uhr zurückdrehen. Doch der Aufbau einer umfassenden 5G-Kompetenz in den USA ist eine komplexe Aufgabe, für die der US-Präsident bisher nur skurrile Vorschläge präsentierte. So forderte er Apple-Chef Tim Cook auf, der iPhone-Hersteller möge sich am Aufbau der neuen Mobilfunktechnik in den USA beteiligen. „Die haben alles - Geld, Technik, Vision und Cook“, schrieb Trump auf Twitter - obwohl Apple noch nie an der Entwicklung von Mobilfunkstationen oder Netzwerkknoten beteiligt war.