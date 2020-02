Ein Somalier (24) rammte am Donnerstag in der Nähe des Innsbrucker Hauptbahnhofes einem Security-Mitarbeiter eine Fonduegabel in den Unterarm. Der Sicherheitsbedienstete hat sich nun mit neuen Details an die „Krone“ gewandt: „Das Opfer wird nun mich wegen Körperverletzung anzeigen!“