Kabarett-Legende Andreas Vitasek ist wieder auf Tour und füllt mit seinem neuen Programm „Austrophobia“ derzeit die Hallen. Trotzdem hat er Zeit gefunden, im „Krone“-Keller vorbeizuschauen. Mit Moderator Max Schmiedl verbindet Vitasek einiges: So spielten die beiden damals gemeinsam in einer Folge der Erfolgsserie „Komissar Rex“, in der Vitasek Schmiedl umbringen musste. Außerdem gibt der Künstler Einblicke in sein Privatleben und erzählt von einer Zeit, als er nicht mehr Kabarett spielen wollte: „Ich hatte ein Burnout, obwohl es damals noch nicht so geheißen hat.“