La Thuile liegt im Aostatal, das nicht zu den betroffenen Gebieten zählt. Einige Verdachtsmomente (vier Personen derzeit, unten im Tweet) gibt es trotzdem. Italiens Skiverband steht dazu in Kontakt mit der FIS, wie italienische Medien am Montag berichten. Auf dem Programm stehen ein Super-G und eine Kombination. Wegen des Coronavirus wurden heuer bereits die im Februar geplanten Herren-Speedrennen in Yanqing in China abgesagt und nach Saalbach-Hinterglemm verlegt.