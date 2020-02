Sorge wegen Klimawandel

In der Studie, die gemeinsam mit Eurac Research und der Agentur Landesdomäne der Provinz Bozen durchgeführt wurde, zeigte sich, dass die Anzahl und Vielfalt an Fischen in tieferen Lagen größer ist als in höher gelegenen Berggewässern. Doch sollte sich die Temperatur der Gewässer - bedingt durch den Klimawandel - kontinuierlich erhöhen, drohen negative Auswirkungen, erklärte Bernd Pelster, der wie Mark am Institut für Zoologie der Universität Innsbruck forscht. Die Widerstands- und Fortpflanzungsfähigkeit der Fische könne dadurch abnehmen. Bisher haben sich problematische Erwärmungen, die bisher vorwiegend in Südtirol zu beobachten waren, noch nicht bemerkbar gemacht. Sorgen machte man sich jedoch bereits um den Einfluss hormonaktiver Substanzen in Gewässern. Einige Fischpopulationen werden dadurch „verweiblicht“, so Pelster. Männchen können dadurch tatsächlich zu Weibchen werden, dies stelle eine Bedrohung für die Fischpopulation dar. Die Hormone gelangen etwa durch die Antibabypille oder Diabetespräparate ins Wasser. Kläranlagen seien „nur bedingt“ in der Lage, diese Substanzen zu eliminieren, sagte Pelster.