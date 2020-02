Angesichts der Entwicklungen rund um das Coronavirus hat Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) als amtierender Euregio-Präsident am Montag eine außerordentliche Sitzung der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino für Dienstag in Bozen einberufen. Derzeit seien in Tirol aber keine behördlichen Einschränkungen etwa im Zugverkehr notwendig, meinte Platter in einer Aussendung.