Die Elfjährige hatte am Sonntagnachmittag ein Bad in der elterlichen Wohnung in Dornbirn genommen und dabei die Türe zum Badezimmer versperrt. Als die Mutter des Mädchens nach einiger Zeit an die Türe klopfte und ihre Tochter nicht antwortete, schaute sie durch das Badezimmerfenster in den Raum. Dabei erkannte sie, dass das Mädchen reglos in der Wanne lag.