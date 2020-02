AUA fliegt weiter Italien an

Auf den Flugplan der Austrian Airlines hat die Ausbreitung des Coronavirus vorerst keine Auswirkungen. Die AUA fliegt in Italien Destinationen wie Mailand oder Venedig an. Man beobachte die Lage und sei in Kontakt zu den Behörden. Gestrichen hingegen sind AUA-Flüge von und nach China. Dies gilt zunächst bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März 2020 und betrifft Peking und Shanghai.