Wenn wir über Ziele reden - wusstet ihr vor dem Entstehungsprozess von „Torch // Flame“, wohin ihr genau wolltet? Welche Richtung es dieses Mal werden sollte?

Engelbert: Das ist bei jedem Album anders. Normalerweise kommt die Klarheit im Prozess. Wenn wir ein paar Songs haben, dann wissen wir ungefähr, in welche Richtung das Album sich als Ganzes dreht. Passiert das aber nicht und dauert es zu lang an, wird es problematisch. Du willst nicht am Ende darüber denken, wie der Rahmen des Albums aussehen soll. Hier war er ganz normal im Songwriting-Prozess zu erkennen. Wir hatten dieses Mal eine eher imaginäre Vision des Konzepts, wohingegen zum Beispiel unser Album „Mavericks“ sehr klar war. Da ging es um Eskapismus, ein spirituelles, höheres Selbst. Nun waren wir in einer alten Villa außerhalb Stockholms und haben uns dort für die Aufnahmen eingesperrt. Wir haben alte Fotos angesehen und dann gewusst, das Album sollte eine Art Dokumentation dessen werden, was wir bislang so machten. So Foto-basiert sind wir zuvor nie vorgegangen. Alles, was mit diesem Album zu tun hat, sollte mit diesem September 2019 zu tun haben, in dem wir in der Villa waren. Alles was du hörst und siehst, stammt von dort. Viele Songs haben wir vorher geschrieben, aber der Aufnahmeprozess entstand dort.

Bonde: Der Schreibprozess startete schon ein Jahr davor, denn dafür brauchen wir immer viel Zeit. Wenn wir ins Studio gehen, sollte es keine Zweifel mehr geben, sondern wir wollen direkt loslegen. Aufnehmen ist für uns ein sehr delikater Prozess, weil wir die Songs selbst schon sehr lange kennen und sie dort erstmals wirklich zum Leben erwachen und die Form kriegen, die auch die Welt hören wird.

Engelbert: Der Schreibprozess ist eigentlich meist meine Angelegenheit. Ich spiele Gitarre und stelle die Ideen dann Ossi und Mattias Franzén vor, der auf diesem Album erstmals auch mitschrieb. 90 Prozent werden jedenfalls verworfen und wenn ich drei Stunden herumsitze und spiele, dann bleibt meist das über, was in der fünften Minute von Stunde zwei übrigbleibt. Man muss aufmerksam sein, denn sonst lässt man zu viel über, dass man eigentlich nicht braucht. Es dauert sehr lange, bis die Form passt und ein Song inspiriert dann meist den nächsten. Wenn du merkst, du hast zu viele langsame Songs, dann musst du eben einen Rocker schreiben, aber das erkennst du alles erst am Ende. Man darf nie die Spur verlieren.

Bonde: Die Zeit ist unheimlich wichtig. Allein schon deshalb, um nichts zu überstürzen.