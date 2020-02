Fünfer mit Zusatzzahl brachten am Sonnatg 82.800 Euro

Einen Fünfer mit der Zusatzzahl 29 tippten drei Spielteilnehmer, sie erhalten jeweils rund 82.800 Euro. Ein Oberösterreicher kreuzte seine Tipps auf einem Normalschein an und scheiterte an der Zahl 18. Einem Niederösterreicher und einem Vorarlberger verhalf der Quicktipp zum Erfolg, ihnen fehlten die 6 bzw. die 33 zum ganz großen Gewinn. Beim Joker haben zwei Spielteilnehmer Grund zu jubeln. Einem Oberösterreicher und einem Kärntner werden jeweils mehr als 156.600 Euro überwiesen.