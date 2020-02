Ende 2020 soll ein neues Actionspiel im „Warhamnmer“-Universum für PC und Konsolen erscheinen. In „Warhammer 40.000: Dakka Squadron“ schlüpft der Spieler in die Haut eines tollkühnen Ork-Piloten und stürzt sich mit diesem in waghalsige Luftkämpfe. Die Entwickler versprechen nicht nur flotte Kämpfe, sondern auch verschiedene Ork-Clans mit jeweils eigenen Boni, Power-ups für die Flieger und reichlich Humor.