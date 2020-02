Angreifer in Haft

Der 27-jährige mutmaßliche Messerstecher wurde am Samstagnachmittag in seiner Wohnung in Simmering festgenommen. Wenige Stunden später stellte sich der 29-Jährige auf einer Polizeiinspektion. Der Ältere gestand, dem 25-Jährigen den Faustschlag, der zum Nasenbruch führte, versetzt zu haben. Der 27-Jährige bestreitet den Messerstich. Beide Männer sind in Haft, informierte die Polizei am Montag.