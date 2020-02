Göröcs gewann mit der ungarischen Nationalmannschaft eine Bronzemedaille bei den olympischen Spielen in Rom 1960. Zwei Jahre später belegte er Platz fünf bei der WM in Chile. Er spielte 62-mal in der ungarischen Auswahl und schoss 19 Tore, davon drei gegen Österreich (unten im Video sein Treffer in seinem ersten Spiel gegen Österreich (2:0)).