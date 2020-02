Codes in Angelausrüstung versteckt

Der Dealer hatte sein Bitcoin-Vermögen in mehreren Bitcoin-Wallets gelagert, die nur mit dem richtigen Zugangs-Code geöffnet werden können. Die Codes hatte er auf ein Blatt Papier gedruckt und an einem vermeintlich sicheren Ort versteckt: bei seiner Angelausrüstung. Dummerweise entsorgte der Vermieter die Ausrüstung, während der 49-Jährige im Gefängnis saß.