In ihrer gemeinsamen Wohnung in Salzburg-Maxglan sollen sich die 22-Jährige und ihr 31-jähriger Partner gegenseitig verletzt haben. Die Polizei nahm die beiden mit auf die Polizeiwache. Dort geriet die Österreicherin in Rage: Sie spuckte einem Beamten ins Gesicht und trat dem Polizisten gegen den linken Oberschenkel. Der 31-jährige wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Auch ein Betretungsverbot gegen ihn wurde ausgesprochen.

Die Frau wird wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.