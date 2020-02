Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgen für großen Ärger im Königreich. In einer Erklärung auf ihrer Website, in der sie schreiben, dass sie das Wort „Royal“ mit dem Ende ihrer „Amtszeit“ bei den Royals am 31. Mai nicht nutzen werden, finden sich spitze Formulierungen, die von britischen Zeitungen als Kritik an der Queen gewertet werden.