Betriebsversammlungen und Warnstreiks fanden heute, Montag, in der Früh bei der Caritas in Saalfelden statt. Es war in dieser Woche erst der Beginn einer Reihe von Veranstaltung. Ziel ist die Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. „Pro Juventute folgt am Mittwoch, die Salzburger Lebenshilfe wird am Donnerstag ab ca. 16 Uhr Warnstreiks in vielen Wohneinrichtungen abhalten. Ebenso wird es eine Streikversammlung im öffentlichen Raum am Mittwoch um ca. 17 Uhr in der Stadt Salzburg und in Radstadt geben“, sagt Gewerschaftsführer Gerald Forcher.