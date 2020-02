Keine Realityshow mehr

Die älteste Kardashian-Schwester gab im Dezember bekannt, dass sie nicht mehr Teil der Familien-Realityshow „Keeping Up With The Kardashians“ sein werde. Ihre „Belastungsgrenze“ sei erreicht. „Das Leben ist kurz. Es geht nicht nur darum, diese Show zu filmen. Es ist nicht in Ordnung, dass ich das Gefühl habe, nicht mehr zu können. Ich brauche eine Pause und ich will nicht mehr filmen.“