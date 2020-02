Mehrere Skiunfälle haben am Samstag in Tirol insgesamt drei Schwerverletzte gefordert. In Scheffau (Bezirk Kufstein) schlitterte ein Deutscher in ein Fangnetz. In Söll (ebenfalls Bezirk Kufstein) prallte ein weiterer Deutscher gegen einen Baum. Im Skigebiet Penken/Horberg (Bezirk Schwaz) kollidierte eine Niederländerin mit einer Lawinenverbauung.