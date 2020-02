Ein 39-jähriger Deutscher ist am Sonntag im Skigebiet Gerlosstein/Zillertal Arena bei Hainzenberg in Tirol mit seiner Rodel über den Pistenrand hinaus geraten und in der Folge über einen steilen Abhang in den angrenzenden Wald gestürzt. Dabei prallte er mit seinem Kopf und seinem Oberkörper gegen einen Baum und blieb anschließend bewusstlos liegen.