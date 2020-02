Notstandsmaßnahmen in der Lombardei

Am Wochenende ergriffen die Behörden in den am stärksten betroffenen norditalienischen Regionen Notstandsmaßnahmen. Zu den abgeriegelten Gebieten gehören zehn Gemeinden in der Provinz Lodi in der Lombardei. Insgesamt sind etwa 50.000 Menschen direkt von den Maßnahmen betroffen.