Alma Zadic ist schon wieder auch außerhalb Österreichs aufgefallen. An diesem Wochenende war es die „Süddeutsche Zeitung“, die der jungen Justizministerin viel Platz für ein Interview eingeräumt hat. In dem Gespräch beantwortet die Grün-Politikerin alle Fragen nach etwaigen Parteinetzwerken in der Justiz und der Sicherungshaft nobel und fast phrasenfrei.