Pkws beim Ausparken gerammt

Als ihm herbeigerufene Rotkreuz-Sanitäter helfen wollten, verweigerte er die Behandlung und begab sich zu seinem Auto. Beim Ausparken rammte er mehrere abgestellte Autos. Zeugen hinderten ihn schließlich an der Weiterfahrt. Der Mann wurde nach der Führerscheinabnahme in das Tauernklinikum Zell am See eingeliefert.