Hermann Prechtl, ein „fahrender Lichtspieler“, gab eine Vorstellung im Sandwirth-Saal. Die benötigte Energie für den Projektor erzeugte er durch eine fahrbare Dampfmaschine, an der ein Generator hing. Damals kannte man in Klagenfurt noch kein helles elektrisches Licht, also war der Lichtschein des Projektors irrtümlich für Feuer gehalten worden.