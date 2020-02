Gestern am Abend flog Thiem mit seinem Team nach Los Angeles. Bevor der Konditionsblock losgeht, spannt er ein paar Tage in der Metropole aus. Hollywood lädt Thiems Akku wieder auf. „Ich gönne mir eine kurze Pause, dann wird alles der Titelverteidigung in Indian Wells untergeordnet.“Novak qualifiziertErfreulich: Dennis Novak schaffte nach einem 6:3, 6:4 gegen Yannick Hanfmann die Qualifikation für das „500er“ in Dubai, trifft beim mit fast drei Millionen Dollar dotierten Klassiker auf Prajnesh Gunneswaran (Ind). Novak: „Ich bin total happy, dass ich bei den großen Turnieren endlich dabei bin!“