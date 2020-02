Zum dritten Mal in Folge ließ Serien-Meister Salzburg Federn. Aufs 2:3 gegen den LASK und das 1:4 in Frankfurt folgte mit dem 2:2 bei der Austria ein weiterer Rückschlag. „Uns fehlt dieser letzte Wille, dass wir das mit aller Gewalt verteidigen. Wir müssen so ein Drecksspiel über die Zeit bringen“, fand Albert Vallci klare Worte. Aus der Sicht des Verteidigers mangelt es bei den Bullen derzeit an der nötigen Entschlossenheit. „Die müssen wir uns mit Leidenschaft und Kampf holen.“