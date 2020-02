Salzburg war angesichts einer Saisonbilanz von 5:0 in den Duellen und zuletzt vier Heimsiegen gegen die Caps als Favorit gestartet. Doch die Heimischen gerieten durch Ali Wukovits (12.) und Riley Holzapfel (17./Powerplay) schon im ersten Drittel in Rückstand. Auf das 1:2 durch Connor Brickley in Überzahl (34.) antworteten die Wiener nur sechs Minuten später. Mike Zalewski stellte in Unterzahl die Zwei-Tore-Führung wieder her. Im Schlussabschnitt scorten auch noch Kyle Baun und Taylor Vause, ein weiterer Capitals-Treffer durch eine umstrittene Entscheidung aberkannt. Fünf der sieben Treffer fielen in Über- oder Unterzahl.