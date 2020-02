Leicht erklärbar

„Das klingt viel, ist aber im Grunde genommen leicht erklärbar“, sagt der Gmundner Bezirkspolizeikommandant Gerhard Steiger. In dieser Statistik würden sich die Anzeigen gegen jenen Facharzt niederschlagen, der Kinder in großer Anzahl missbraucht haben soll. In 111 Fällen hat – wie berichtet – die Staatsanwaltschaft Wels bereits Anklage gegen den Verdächtigen erhoben, wir berichteten mehrfach.