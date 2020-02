„Die SPÖ fordert das Verbot von Lebendtiertransporten in Drittstaaten!“ - Mit dieser klaren Ansage geht Pamela Rendi-Wagner in den „Krone“-Gipfel, der diese Woche stattfindet, und bringt Anträge in den Nationalrat ein. Unsere Leser haben eine Forderung: „Österreich muss gegen diese Praxis Vorreiter werden!“