Der elektrische Nachfolger des Ur-Quattro

Und was hat das alles mit einem elektrischen e-tron zu tun? Klar, er hat natürlich auch Allradantrieb. Dabei braucht er keine Differentialsperre wie sein Urahn, keine aufwendige Mechanik wie eine Kardanwelle im Untergeschoss. Dafür aber hat er gleich drei Elektromotoren an Bord. Der Heckmotor im normalen Audi e-tron 55 mit bis zu 150 kW/204 PS wechselt im neuen Top-Modell an die Vorderachse. Der vordere Motor des „55“ wandert ins Heck, allerdings in doppelter Ausführung. Beide hinteren Motoren zusammen kommen auf 196 kW/267 PS. In Summe schicken die drei Kraftquellen bis zu 370 kW/503 PS wohldosiert an die Räder. Die Durchzugskraft erreicht 973 Newtonmeter. Zudem kann der Neuling in 4,5 Sekunden auf 100 km/h spurten und 210 km/h erreichen, bevor abgeregelt wird.