Nach einem Freilos und Siegen über Sarah-Myriam Mazouz aus Gabun und die Slowenin Patricija Brolih erreichte Graf das Viertelfinale, scheiterte in Folge aber an der Brasilianerin Mayra Aguiar und der Französin Fanny Estelle Posvite. In der Klasse bis 90 kg gewann Johannes Pacher zwei Kämpfe, je einen Sieg gab es in der Kategorie bis 100 für Laurin Böhler und über 100 für Stephan Hegyi. Daniel Allerstorfer (über 100) verlor seinen Auftaktkampf. „Generell merkt man, dass die Olympia-Qualifikation in der entscheidenden Phase ist und der Druck dadurch natürlich nicht geringer wird“, meinte Trainer Patrick Rusch.