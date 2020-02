Der Verein „Fasching in Deutschlandsberg“ konnte mehr als 800 Narren mobilisieren. Ein Thema war in der Schilcherstadt der Sparstift beim Bundesheer. Auf keinen Fall gespart wurde jedoch bei den Ideen und Umsetzungen. So stachen etwa die Schilcherland Skippers mit ihrem Piratenschiff in See und kreuzten den Faschingsozean. Und gegen den Corona-Virus hatten die Weststeirer so ihre eigenen Abwehrstoffe parat: viel Schwitzen in der Sauna.