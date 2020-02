Von außen sehen Acetylengas-Flaschen, die in zahlreichen Tiroler Firmen stehen, unbedenklich aus. Anhand ihrer kastanienbraunen Farbe sind sie stets rasch zu erkennen. Der Geruch von Acetylen ist leicht knoblauchartig. Das Gas selbst birgt allerdings große Gefahren – vor allem wenn es erhitzt wird. So kann eine Acetylen-Flamme bis zu 1900 Grad Celsius erreichen, in der Mischung mit Sauerstoff sogar mehr als 3000 Grad Celsius!