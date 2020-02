3. Wolfsburger Pflichtspiel-Sieg in Folge

Der VfL Wolfsburg setzte indes seinen Erfolgslauf am späteren Sonntagabend fort Die Truppe von Coach Oliver Glasner setzte sich in der 23. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz klar mit 4:0 durch und beendete damit auch das dritte Pflichtspiel in Folge siegreich. Dadurch gelang in der Tabelle der Vorstoß auf Rang sieben und der Abstand auf den Sechsten Schalke beträgt nur zwei Punkte.