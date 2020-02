Jubel schließlich auch um Andi Vojta! Der von Wilhelm Lilge gecoachte 31-Jährige siegte in einem starken Solo-Lauf in guten 3:45,28 Minuten und lief damit zu seinem elften Titel in Folge. Von 2010 bis 2020 waren die 1500 m damit fest in seiner Hand - mehr Titel in Folge (14) hat bei Hallen-Meisterschaften in Österreich nur Dreispringer Alfred Stummer von 1983 bis 1996 gewonnen. „Mal sehen, vielleicht schaffe ich den Rekord von 15 Titeln noch“, lachte der 30-jährige Andi Vojta.