„Waren die Verbrechen von Auschwitz nicht genug?“

Neben dem „menschlichen Schach“ gibt es in „Hunters“ weitere Rückblenden, die als problematische „Jewsploitation“ (angelehnt an das Filmgenre Blaxploitation der 1970er-Jahre; Anm.) für Diskussionen sorgen. Etwa jene Szene, in der jüdische Gefangene gezwungen werden, als Chor ein Nazi-Lied zu singen - und jeder eine Kugel verpasst bekommt, der auch nur eine Note falsch singt, bis am Ende nur noch einer übrig ist. „Jetzt mal ehrlich, waren die Verbrechen von Auschwitz nicht genug?“, fragt auch die „Times of Isreal“ in ihrer Rezension der Amazon-Serie. „Müssen Sie ausgerechnet Auschwitz mit albernen Tropfen von Exploitation-Filmen ausschmücken? Und wenn Sie diesen Weg gehen wollen, wie sollen wir dann die anderen berührenden Szenen in den Lagern ernst nehmen?“